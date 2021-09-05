Таджикистан решился на массовую амнистию

Палата представителей Таджикистана (нижняя палата парламента) приняла закон об амнистии, который позволит выйти на свободу или избежать заключения 16 тысячам граждан. Об этом сообщает портал Asia-Plus.

Всего амнистия затронет более 800 подозреваемых и обвиняемых, 350 подсудимых и почти 10 тысяч осужденных, а еще пяти тысячам заключенных уменьшат сроки наказания. В частности, на свободу будут массово отпущены женщины, несовершеннолетние, мужчины старше 55 лет, инвалиды, больные тяжелыми заболеваниями, ветераны боевых действий, обладатели государственных наград и иностранцы.

Отмечается, что к лицам, осужденным за экономические преступления, включая мошенничество и хищение средств из иностранных фондов, амнистию применят только в случае, если они полностью возместят причиненный государству и гражданам ущерб.