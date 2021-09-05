Ихтияр Асланов: Азербайджан дал доступ Красному Кресту в Карабах

По его словам, ситуация развивается по-разному, особенно вдоль границы между Арменией и Азербайджаном.

Международный комитет Красного Креста (МККК) получил доступ к приграничным районам и территории Нагорного Карабах а как от азербайджанской, так и армянской стороны. Об этом глава региональной делегации МККК в России, Беларуси и Молдове Ихтияр Асланов заявил в интервью ТАСС.

"И для нас один из важных вопросов - это безопасность наших коллег, которые могли там работать. У нас доступ и со стороны Азербайджана, и со стороны Армении", - отметил Асланов.

Он отметил, что МККК – одна из немногих международных организаций, которая работает в этом регионе.

"И мы не остановили свою работу во время эскалации конфликта, продолжаем ее и сегодня. Конечно, ситуация меняется, а вместе с ней меняются и нужды людей. Исходя из этой ситуации, мы тоже меняем свои программы и подходы", - добавил представитель МККК.