Главный вор в законе Чечни попался на растрате общака

Криминальные авторитеты заподозрили главного вора в законе Чечни, 40-летнего Ахмеда Шалинского, известного в криминальных кругах, как Домбаев, в присвоении и растрате 150 миллионов рублей (около двух миллионов долларов) из воровского общака — казны преступного мира, сообщает «Прайм Крайм».

Согласно решению, вынесенному на сходке в Афинах, на которой собралось около трех десятков воров в законе, отчитаться за использование денег Ахмед Шалинский должен в трехдневный срок. Сама сходка прошла в ночь со 2 на 3 сентября в Афинах под руководством 60-летнего Камо Сафаряна (Горьковского).

Камо Горьковский является доверенным лицом Захария Калашова (Шакро Молодой) — лидера преступного мира России. При этом все попытки участников сходки связаться с Ахмедом Шалинским оказались безуспешными, поэтому действие его воровского титула было приостановлено, о чем уведомили связанные с ним российские колонии.

По словам источника агентства, деньги Ахмеду Шалинскому поступали не только из Челябинской области, где он отбывал свой срок в десять лет лишения свободы, но также из Свердловской, Новосибирской, Кемеровской, Волгоградской областей и Ставропольского края, за которые отвечают подконтрольные ему «смотрящие».