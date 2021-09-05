В Ханкенди зачесались «Гондурасом»

Армянские сепаратисты в зоне ответственности российских миротворцев с обеспокоенностью восприняли военные учения вооруженных сил Азербайджана и Турции в освобожденном Лачинском районе Азербайджана, который включен в новообразованный Восточно-Зангезурский экономический район. Заявление сепаратистов распространили армянские СМИ.

Тут важно отметить, что, благодаря усилиям прессы, тяжелое поражение Армении во Второй Карабахской войне трансформировалось со временем в феномен пресловутого «Гондураса» из старого советского анекдота, который армянские СМИ продолжают теребить и расчёсывать, будоража и без того невероятно возбужденную атмосферу в армянском обществе.

Спрашивается – какую же обеспокоенность могут вызвать военные учения, которые проводятся на суверенной территории Азербайджана? Учения проводятся не в Сюнике и даже не в Иджеване. Не чешите, Гондурас!