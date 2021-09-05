Джанни Де Бьязи перед матчем с Португалией: «Их тренер должен мне бутылку портвейна»

«По сравнению со стартовым составом в матче с Ирландией у нас не будет Максима Медведева и Антона Кривоцука, - говорит итальянский специалист. - Но примерно будет тот состав, который вышел с первых минут в Дублине. Будут одна-две замены. Но состав будет примерно такой же, как в Ирландии.

Сможем ли мы набрать очки в матче с Португалией? Надежда умирает последней (улыбается). Мы должны больше уделять внимание фактам. Мы играли против Ирландии - 47-й команды мира, у которой футболисты играют в английской Премьер-лиге. Думаю, мы показали хороший футбол. Но нам не хватает интенсивности, чтобы мы могли выдержать все 90 минут. Над этим надо работать.

Почему в матче с Люксембургом я выставил не всех сильнейших? Дело в том, что 25 августа мы начали тренироваться с определенной группой игроков. Потом к нам присоединились игроки «Карабаха» и «Нефтчи», участвовавшие в еврокубках, а еще позже - легионеры. С ними мы провели только одну тренировку. Поэтому решили, что игру с Люксембургом начнем без них и в случае необходимости выпустим их на второй тайм. В результате, в первом тайме в Люксембурге мы сыграли ниже своих возможностей. Во втором были намного лучше и могли добиться ничьей.

Мы пятые по рейтингу в этой группе. Но это ничего не значит. Мы будем бороться до конца. Было опубликовано мое интервью, где меня неправильно интерпретировали. Я не говорил, что Азербайджан займет последнее место в группе. Я сказал, что Португалия и Сербия борются за первое место, а мы с Люксембургом и Ирландией оспорим третью строчку.

Не забывайте, что мы в прошлом году начинали в период пандемии, но это тоже не должно быть оправданием. Надеюсь, что вместе с АФФА мы сможем создать хороший проект на будущее независимо от того, буду я тут работать дальше или нет.

Отсутствие Роналду? Конечно, Роналду – великий игрок. Но у Португалии достаточно сильных футболистов. Посмотрите на клубы, в которых они играют.

Кстати, главный тренер португальцев Фернанду Сантуш все еще должен мне бутылку портвейна. Потому что 7 сентября 2014 года под моим руководством сборная Албании обыграла Португалию, после чего Сантуш стал главным тренером команды, а потом, не проиграв ни одного матча, они стали чемпионами Европы-2016. Надеюсь, завтра мы их обыграем, после чего Португалия продолжит свой успешный путь. Это, конечно же, шутка (улыбается).

Почему поначалу я не доверил место в составе Эмину Махмудову, который сейчас забивает в каждом матче? Год назад я не очень хорошо знал Эмина. В определенные моменты между нами было недопонимание. В первую очередь я оцениваю человеческие качества футболиста, а уже потом игровые.

Как-то я пригласил Эмина вечером выпить – разумеется, что-то неалкогольное, - мы поговорили и все выяснили. Сейчас Эмин один из лидеров команды. Он всегда отдается полностью. Все игроки, как и он, должны выложиться завтра по полной.

Завтра у нас не будет двух основных игроков. Это наша третья игра за семь дней. Будет сложно, но сделаем все, чтобы добиться хорошего результата.

Еще один момент. Рустам Ахмедзаде получил травму в матче с Ирландией и после этого все равно боролся как лев, шел в подкаты. Когда все 23 наших футболиста будут проявлять такие же бойцовские качества, вы увидите, что мы проигрываем реже».

Намик Алескеров:

«Конечно, мы знаем силу сборной Португалии, она очень сильна. Но мы сделаем все для победы. Хорошо подготовились к игре. Сделаем все от нас зависящее, чтобы добиться хорошего результата.

Я и раньше играл или в нападении, или на флангах. Куда поставит главный тренер, там и постараюсь помочь».