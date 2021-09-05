Ссора между супругами Мустафаевыми закончилась убийством

6 сентября около 15:00 в районную прокуратуру города Барда поступила информация об убийстве 24-летней жительницы села Муганлы Бардинского района Тараны Мустафаевой.

В заявлении Бардинской районной прокуратуры отмечается, что с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия и тела женщины. Проведенным расследованием установлены обоснованные подозрения в том, что муж потерпевшей, Турал Мустафаев (1988 г.р.) умышленно убил Тарану Мустафаеву, нанеся ей ножевые ранения во время возникшей между ними ссоры на почве ревности.

В прокуратуре Бардинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы. Турал Мустафаев задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого. Продолжаются необходимые следственные мероприятия.