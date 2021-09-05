Haqqin.az напоминает, что на прошлой неделе состоялся судебный процесс по делу подполковника армянской армии Андраника Вераняна. Он обвиняется в том, что в середине октября прошлого года в направлении Зангилана, услышав звуки камикадзе-дрона Harop, солдаты спешно сошли с движущегося военного грузовика и бросились бежать, а он приказал солдатам вернуться обратно в машину. Буквально через минуту дрон уничтожил этот грузовик, и все 18 солдат погибли.

В Армении проходят судебные процессы по делу офицеров, которые в ходе 44-дневной войны в Карабах е дезертировали с поля боя, не выполняли своих обязательств или же неправильно их выполняли.

В настоящее время идет суд над начальником штаба артиллерийского дивизиона одной из воинских частей армянской армии Геворком Геворкяном. Согласно выдвинутому против него обвинению, в середине октября в ходе боев в Физули Геворкян не выполнил своих обязательств или, точнее, сбежал с поля боя. В результате 14 солдат «пропали», тела еще 7 солдат остались на поле боя.

Адвокат Геворкяна, Гор Геворкян, сообщил, что обвинения, выдвинутые против его подзащитного, не обоснованы. «Однозначно в данном эпизоде виновен Джалал Арутюнян (был «министром обороны» у карабахских сепаратистов, однако к концу октября «Байрактар» азербайджанской армии точным ракетным ударом подбил его автомобиль, Арутюнян хоть и был тяжело ранен, но остался в живых)», начальник той самой воинской части (корпуса) в настоящее время руководит Главным управлением артиллерии Министерства обороны Армении», - уточнил адвокат.

Он заявил, что из Геворка Геворкяна сделали козла отпущения, чтобы успокоить родителей, чьи дети погибли на войне.

«Говорят, если бы ты остался и выполнял свои задачи, то они не погибли бы. Я спрашиваю: какие он должен был выполнять задачи в форс-мажорной ситуации? Он не получал конкретного приказа и не знал, что нужно сделать. Даже если бы был приказ об отступлении, Геворкян не должен был сам лично за руку уводить каждого солдата. Если есть приказ, то все знают, что нужно делать в соответствии с этим приказом», - возмущается адвокат.

Согласно последней информации, обнародованной Генпрокуратурой Армении, в настоящее время ведутся следствия по 1 600 аналогичным уголовным делам. Известно также, что во время войны с поля боя сбежали свыше 10 тысяч военнослужащих Армении.