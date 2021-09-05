Минтруда: сотни участников войны обратились в единые координационные центры
В единые координационные центры, функционирующие с 23 августа в бакинских центрах DOST, обратились 344 члена семей шехидов, а также участников и инвалидов Отечественной войны.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, согласно указу президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года, созданные единые координационные центры DOST предназначены для оказания семьям шехидов и гази услуг в сфере труда, занятости, соцзащиты, социально-медицинской экспертизы, реабилитации, лечения и в ряде других сфер. Все эти услуги (26 услуг по 7 структурам) предоставляются по принципу «единого окна» оперативно и прозрачно с соблюдением принципов уважения, ответственности чиновников и удобства граждан.
Поступившие в эти центры 344 обращения можно разделить следующим образом: Министерство труда и социальной защиты населения – 39 обращений; Министерство обороны – 194 обращения; Министерство здравоохранения – 17 обращений; Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу – 23 обращения; органы местной исполнительной власти – 29 обращений; коммерческая компания государственного страхования – 42 обращения. В Госагентство по обязательному медицинскому страхованию обращений не поступало.
Обращения были приняты представителями соответствующих структур, рассмотрены в координационном порядке и предоставлены услуги в оперативном порядке. «Горячая линия» 142 ответила на 95 обращений в связи с деятельностью единых координационных центров.
Напомним, единые координационные центры функционируют по нижеследующим адресам:
- Ясамальский, Сабаильский и Гарадагский районы – в Бакинском центре DOST №1 (Ясамальский район, ул. И.Куткашенлы, 86),
- Хазарский и Пираллахинский районы - в Бакинском центре DOST №2 (Хазарский район, поселок Шувелан, ул. А.Ильдырыма, 30),
- Низаминский, Хатаинский, Сабунчинский и Сураханский районы – в Бакинском центре DOST №3 (Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 183 b)
- Бинагадинский, Насиминский и Наримановский районы – в Бакинском центре DOST №4 (Бинагадинский район, проспект Зии Буниятова, 31-03).