Минтруда: сотни участников войны обратились в единые координационные центры

В единые координационные центры, функционирующие с 23 августа в бакинских центрах DOST, обратились 344 члена семей шехидов, а также участников и инвалидов Отечественной войны.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, согласно указу президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года, созданные единые координационные центры DOST предназначены для оказания семьям шехидов и гази услуг в сфере труда, занятости, соцзащиты, социально-медицинской экспертизы, реабилитации, лечения и в ряде других сфер. Все эти услуги (26 услуг по 7 структурам) предоставляются по принципу «единого окна» оперативно и прозрачно с соблюдением принципов уважения, ответственности чиновников и удобства граждан.