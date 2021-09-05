«Хранитель секретов» Каддафи вышел на свободу

Президентский совет Ливии освободил из тюрьмы личного секретаря бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, Ахмеда Рамадана.

Личный секретарь и глава бюро информации Каддафи, согласно заявлению властей Ливии, был «освобожден вместе с другими политическими заключенными, которые полностью отбыли свои сроки, либо находились за решеткой без приговора суда», передает РИА Новости.

Ахмед Рамадан считался одним из самых приближенных соратников лидера Ливийской Джамахирии. Рядом с ливийским полковником он проработал начиная с его прихода к власти в 1969 году и вплоть до падения его режима в 2011 году. Телеканал «Аль-Арабия» ранее сообщал, что мужчину за глаза нередко называли «ящиком с секретами Муаммара Каддафи».

Освобождение Рамадана произошло спустя менее суток после освобождения из тюрьмы одного из сыновей Каддафи, Саади. СМИ сообщают, что сразу после того как Саади Каддафи покинул стены тюрьмы, он улетел в Турцию.