Страны Тюркского совета обсудят восстановление Карабаха
В Баку 10 сентября состоится десятое заседание министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), говорится в заявлении Министерства экономики Азербайджана.
Согласно сообщению, в рамках заседания будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между странами - участницами Совета, состоится церемония вручения второй бизнес-премии Тюркского совета.
Также в рамках встречи запланирован бизнес-форум, посвященный восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.