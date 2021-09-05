Рустама Мурадова снова отзывают
Рустам Мурадов завершает свою миссию в качестве командующего российскими миротворцами, временно размещенными на территории Азербайджана, говорится в сообщении Минобороны Армении.
Согласно информации, глава армянского военного ведомства Аршак Карапетян встретился с Рустамом Мурадовым и выразил командующему российским миротворческим контингентом благодарность за вклад в сохранение мира.
Кто сменит Мурадова, не сообщается.
Напомним, в мае этого года появилась информация, что новым командующим российскими миротворцами, временно размещенными на территории Азербайджана, может стать генерал-лейтенант Алексей Авдеев (с 2019 года замкомандующего войсками Южного военного округа, участник боевых действий на Северном Кавказе). Но вскоре стало известно, что Рустам Мурадов еще на полгода останется командующим российским миротворческим контингентом.