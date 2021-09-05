Редчайшая операция: в Израиле разделили сросшихся затылками близнецов

В Израиле провели редчайшую операцию по разделению близнецов, сросшихся затылками. Годовалые девочки впервые посмотрели друг на друга 5 сентября после длинной процедуры, к которой хирурги готовились несколько месяцев.

Reuters рассказали в медицинском центре, что операция заняла более 12 часов и требовала месяц подготовки. В ней были задействованы десятки экспертов из Израиля и других стран. В заявлении медцентра говорится, что операция включала реконструкцию черепа и пересадку скальпа у обеих девочек.

«Это была редкая и сложная операция, которая проводилась всего 20 раз по всему миру, а теперь впервые в Израиле», — сказал главный детский нейрохирург центра Микки Гидеон.