Токио-2020: Большие победы азербайджанских паралимпийцев

Национальная паралимпийская сборная Азербайджана завершила XVI летние Паралимпийские игры в Токио с 19 медалями, в том числе 14 золотыми, 1 серебряной и 4 бронзовыми. По результатам Игр, в которых приняли участие представители 163 стран, Азербайджан в командном зачете занял 10-е место. Таким образом, азербайджанские паралимпийцы добились блестящих побед и установили исторические для себя рекорды, а азербайджанское паралимпийское движение показало всему миру свою силу и умение покорять высочайшие вершины. Об этом говорится в заявлении Министерства труда и социальной защиты населения.

В заявлении министерства отмечается, что эти победы еще раз показали миру, что Азербайджан является страной, где развивается паралимпийское движение. В то же время это стало логическим следствием всесторонней государственной поддержки развития Паралимпийских игр в Азербайджане и характера наших спортсменов, вдохновленных этой поддержкой.

6 сентября президент Ильхам Алиев подписал указ о награждении спортсменов и их тренеров, добившихся наивысших результатов на XVI летних Паралимпийских играх в Токио, а также о награждении членов национальной паралимпийской сборной. Это является отражением внимания руководства страны к паралимпийцам, высокой оценки, данной их успехам.

Национальное паралимпийское движение, созданное по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в 1990-х годах, с самого начала находилось под опекой государства. Эту заботу, государственную политику, мобилизовавшую отечественный спорт и паралимпийское движение на победу, продолжил на высоком уровне президент Ильхам Алиев. Наряду с усилением социальной защиты людей с ограниченными возможностями были приняты и продолжают приниматься последовательные и комплексные меры для повышения интереса людей с ограниченными возможностями к спорту, расширения их участия в спортивных соревнований и развития паралимпийского движения.

В качестве одного из таких важных событий можно отметить открытие в 2008 году при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Сумгаите первого в СНГ Паралимпийского спортивного комплекса в соответствии с международными стандартами. Этот комплекс, который в настоящее время находится в ведении Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, играет важную роль в процессе подготовки наших паралимпийцев на высоком уровне для достижения больших побед. Подавляющее большинство наших спортсменов, одержавших победы на Летних Паралимпийских играх в Токио, также тренировались в этом комплексе.

Глава государства всегда держит наших паралимпийцев в центре внимания, часто встречается с ними, заботится о развитии паралимпийского движения для достижения высоких результатов. Мы еще раз стали свидетелями этого во время XVI летних Паралимпийских игр в Токио: каждого из наших спортсменов-победителей поздравляли президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, что стало сильной моральной поддержкой для наших паралимпийцев, вдохновив их на дальнейшие победы и успехи.

По поручению президента Ильхама Алиева Министерство труда и социальной защиты населения ежегодно оказывает финансовую поддержку Национальному паралимпийскому комитету, наряду с мерами по привлечению в спорт лиц с ограниченными возможностями здоровья и их активному участию в соревнованиях. За последние три года объем этих средств увеличился вдвое и превысил 2,2 миллиона манатов.

Следует отметить, что на предыдущих шести летних Паралимпийских играх (Атланта, Сидней, Афины, Пекин, Лондон, Рио-де-Жанейро) наша национальная паралимпийская сборная выиграла всего 9 золотых медалей, всего семь представителей Азербайджана становились паралимпийскими чемпионами. Количество же завоеванных золотых медалей только на Паралимпийских играх в Токио составило 14. Кроме того, сборная Азербайджана установила новые мировые и паралимпийские рекорды - 2 спортсмена побили мировой рекорд, а 1 спортсмен - паралимпийский рекорд. Впервые один из наших спортсменов вошел в историю как трехкратный паралимпийский чемпион.

Одним из интересных и радостных моментов стала победа дзюдоистов паралимпийской сборной Азербайджана, одолевших всех своих соперников на родине дзюдо.