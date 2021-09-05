Только попробуйте: Иран предупреждает курдских сепаратистов

Вооруженные силы Ирана могут нанести удар по террористическим группировкам в Курдском автономном районе в Ираке, если они будут угрожать безопасности Исламской Республики. С таким заявлением выступил командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Мохаммад Пакпур.

"Вооруженные террористические группировки пытаются использовать Северный Ирак для создания угроз безопасности в районе границы с Ираном", - цитирует его агентство IRNA.

По словам иранского военного, "продолжение такой ситуации неприемлемо для Ирана, и Тегеран соответствующим образом ответит террористам".

Пакпур добавил, что "правительства Ирака и иракской автономии не должны позволять террористам создавать ячейки на этой территории, которые угрожают Ирану".

Приграничные районы на западе ИРИ являются одним из источников напряженности для Ирана. На границе с Курдским автономным районом периодически происходят столкновения между иранскими пограничниками и членами курдских организаций.