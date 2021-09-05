Сахиба Гафарова напомнила Европе об азербайджанках–беженках

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в своём выступлении Сахиба Гафарова отметила, что женщины сегодня играют важную роль в глобальной борьбе с пандемией.

Председатель Милли Меджлиса рассказала об успехах, достигнутых в Азербайджане при реализации государственной политики в отношении женщин, которые играют существенную роль в азербайджанском обществе. Сахиба Гафарова особо отметила тот факт, что Азербайджан стал первым в исламском мире государством, предоставившим женщинам право избирать и избираться – это было в 1918 году, раньше, чем во многих странах Европы.

После восстановления Азербайджаном государственной независимости, в 1991 году, Баку предпринял ряд значительных шагов по защите прав женщин и созданию для них широких возможностей. В их числе, подчеркнула Сахиба Гафарова, создание Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, принятие важных решений и законов с целью повышения значимости роли женщин в стране, решения других вопросов, а также предотвращение гендерного неравенства и насилия в отношении женщин. Всё это, по словам спикера, имело огромное значение для успешной реализации государственной политики относительно женщин.

Затем Сахиба Гафарова рассказала о реализуемых мерах по повышению активности женщин, о местных и международных проектах в этих сферах.

В своём выступлении Сахиба Гафарова коснулась и проблем, с которыми сталкиваются женщины-беженцы и вынужденные переселенцы. В период пандемии следует проявлять заботу о женщинах, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в разных уголках земного шара, относиться с вниманием к их потребностям. К сожалению, эти уязвимые группы есть во многих странах мира, и Азербайджан – одна из них. В Азербайджане более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, которым пришлось покинуть свои родные края в результате оккупационной политики Армении, значительная их часть – женщины.

Председатель Милли Меджлиса напомнила слушателям, что в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан, благодаря своим возможностям и силе, положил конец почти что тридцатилетней оккупации 20 процентов своих земель Арменией, освободил свою землю – Карабах и восстановил территориальную целостность. 10 ноября 2020 года с целью обеспечения в регионе устойчивого мира было подписано Трёхстороннее заявление. Но тот факт, что Армения заминировала эти земли, а также её продолжающиеся провокации на границе препятствуют мирному процессу.