В концертном зале Швейцарии исполнили написанную искусственным интеллектом Десятую симфонию Бетховена, которая раньше существовала лишь в небольших набросках.

«Газета.Ru» пишет, что нейросеть ANN дописала реконструированную Десятую симфонию Людвига ван Бетховена. Композицию, длительностью в четыре минуты, назвали BeethovANN Symphony 10.1. ИИ изучил стиль Бетховена и, опираясь на эти данные, завершил Симфонию №10 за несколько часов до начала выступления оркестра в швейцарской Лозанне.

Автор ИИ Флориан Коломбо, сотрудник Федеральной политехнической школы Лозанны EPFL в Швейцарии, сообщил, что на оттачивание системы, способной создавать музыку, у специалиста ушло 10 лет. Он рассказал, что для эксперимента использовались специальные алгоритмы глубокого обучения, которые имитируют работу человеческого мозга. Он также отметил, что для тренировки нейросети ANN было использовано 16 струнных квартетов Бетховена.