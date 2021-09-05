Очередной успех Института пищевой безопасности

Принимаются меры по модернизации материально-технической базы лабораторий, действующих при Азербайджанском институте пищевой безопасности, а также по развитию кадрового потенциала. В этой области расширяется международное сотрудничество, сообщили haqqin.az в АИПБ.

Согласно сообщению, лаборатория показала отличный результат по «Диагностике чумы у мелкого рогатого скота методом обследования ELİSA» в межлабораторных тестах по компетентности Diagnosis of Peste des Petits Ruminants by serological methods, где представлены многие влиятельные страны мира.

В сообщении института отмечается, что Центральная ветеринарная лаборатория также успешно выступила в тестовых программах по компетентности, организованных британской компанией VETQAS (APHA SCIENTIFIC), институтом Пирбрайта и ФАО. Современные приборы и оборудование, используемые в лаборатории, позволяют проводить патоморфологические, микробиологические, вирусологические, серологические, молекулярно-генетические и паразитологические исследования.