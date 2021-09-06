Лавров: Россия примет приглашение талибов, если...

Российские власти готовы направить свою делегацию на инаугурацию нового афганского правительства, которое было сформировано членами движения «Талибан», но только если этот кабмин будет инклюзивным, заявил журналистам в Санкт-Петербурге глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов и другие этнические группы», — отметил Лавров, его цитирует РБК.

По мнению российского министра, в новый кабмин в Афганистане должны войти в том числе «пуштуны, узбеки, хазарейцы и таджики».

«Только такое инклюзивное, как принято говорить, правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни наших афганских соседей», — констатировал Лавров. Если эти условия будут соблюдаться, представители России «с удовольствием примут участие в такой церемонии вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию» в Афганистане, заключил глава российского МИД.

Ранее в понедельник сообщалось, что представители движения «Талибан» пригласили некоторые страны для участия в мероприятии, посвященном объявлению состава нового афганского правительства. В частности, приглашение было направлено Турции, России, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару.