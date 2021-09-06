Баграм — Китаю, а Кандагар — Пакистану индийские СМИ
Движение "Талибан" может передать Китаю авиабазу Баграм и разрешить Пакистану использовать аэродром в Кандагаре в своих оперативных целях. Индийская газета Pioneer со ссылкой на источники сообщает, что это будет иметь серьезные последствия для Индии.
"Использование афганской авиабазы Баграм даст дополнительные возможности Китаю для сдерживания действий Индии в регионе и обеспечения безопасности создаваемого Пекином Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC)", - считают источники.
"С получением доступа Пакистана к афганской авиабазе в Кандагаре он приобретет военное преимущество над Индией в зоне Кашмира и сможет улучшить защиту своих объектов в своей части этого региона в случае возникновения индийско-пакистанского военного конфликта" - заявили они.
Источники газеты напомнили, что в настоящее время специалисты ВВС Пакистана инспектируют все пять авиабаз в Афганистане, включая аэродромы в Кандагаре, Баграме и Кабуле, а делегация Китая провела встречу с высшим руководством "Талибана" для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью, в том числе касающихся возможного использования базы в Баграме.
Как отмечает издание, талибы могут передать брошенную американцами авиатехнику Китаю, который использует ее для модернизации своих вооруженных сил и улучшения средств поражения самолетов, закупленных Индией у США.