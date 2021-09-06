Движение "Талибан" может передать Китаю авиабазу Баграм и разрешить Пакистану использовать аэродром в Кандагаре в своих оперативных целях. Индийская газета Pioneer со ссылкой на источники сообщает, что это будет иметь серьезные последствия для Индии.

"С получением доступа Пакистана к афганской авиабазе в Кандагаре он приобретет военное преимущество над Индией в зоне Кашмира и сможет улучшить защиту своих объектов в своей части этого региона в случае возникновения индийско-пакистанского военного конфликта" - заявили они.

Источники газеты напомнили, что в настоящее время специалисты ВВС Пакистана инспектируют все пять авиабаз в Афганистане, включая аэродромы в Кандагаре, Баграме и Кабуле, а делегация Китая провела встречу с высшим руководством "Талибана" для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью, в том числе касающихся возможного использования базы в Баграме.

Как отмечает издание, талибы могут передать брошенную американцами авиатехнику Китаю, который использует ее для модернизации своих вооруженных сил и улучшения средств поражения самолетов, закупленных Индией у США.