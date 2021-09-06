Панджшер меняет тактику борьбы

Силы сопротивления в Панджшере меняют тактику и переходят к партизанской войне, заявил их представитель Али Назари. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

«Талибы распространяют много пропаганды о том, что они захватили долину, это неправда. Войти в Панджшер не означает победить. Сорок восемь часов назад мы вели обычную войну. Теперь переходим к партизанской», — рассказал Али, по словам которого, сейчас силы сопротивления отступают в горы, откуда продолжат борьбу.

Отметим, что сегодня днем, обращаясь к нации, лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд призвал афганцев восстать против талибов. Масуд-младший заявил, что некоторые члены его семьи были убиты или ранены вчера, 5 сентября, в результате нападения талибов.