Охотничий домик Николая II в Турции превратят в отель

Министерство культуры и туризма Турции объявило тендер на аренду охотничьего домика российского императора Николая II в провинции Карс. Ведомство заявило, что особняк будет передан инвесторам сроком на 49 лет при условии реставрации, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, построенное в 1897 году здание, которое местные жители называют «Особняком Катерины», будет превращено в отель.

Изначально здание было построено в качестве реабилитационного центра для больного цесаревича Алексея и охотничьего домика императора Николая II. Здание принадлежит к балтийскому стилю архитектуры и является уникальным для района Сарыкамыша.

Комплекс состоит из охотничьего домика и главного особняка. При строительстве здания не использовались гвозди.