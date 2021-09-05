Сахиба Гафарова проводит встречи в Вене

00:17

Находящаяся с рабочим визитом в столице Австрии Вене председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса, на встрече Сахиба Гафарова выразила удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Межпарламентским союзом. Отметив, что за минувший период состоялись очень плодотворные визиты официальных представителей структуры в Азербайджан, спикер парламента Азербайджана сказала, что эта организация играет важную роль в налаживании и укреплении межпарламентских связей в мировом масштабе. Сахиба Гафарова отметила, что Милли Меджлис, сотрудничающий с международными парламентскими структурами на двусторонней и многосторонней основе, придает большое значение расширению связей с Межпарламентским союзом.

В ходе беседы была предоставлена подробная информация о новых реалиях в регионе, победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, проводимой в нашей стране работе по выполнению Трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года. В настоящее время Азербайджан ведет работы по разминированию, благоустройству и строительству в освобожденном Карабахе. Председатель Милли Меджлиса также встретилась с председателем парламента Латвии Инарой Мурниеце. Сахиба Гафарова отметила, что придает большое значение развитию связей с дружественной для нас страной, являющейся стратегическим партнером Азербайджана в различных сферах. Председатель Милли Меджлиса сказала, что после восстановления каждой из стран государственной независимости начался новый этап в развитии двусторонних отношений, и за минувший период осуществлялось успешное сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах. Подчеркнув особую роль глав государств в развитии двусторонних связей, Сахиба Гафарова отметила значимость взаимных визитов лидеров двух стран.