Американский журналист показал секретную базу ЦРУ в Кабуле видео
Журналист издания Los Angeles Time Набих Булох показал, в каком состоянии находится самая секретная база ЦРУ в Афганистане Salt Pit. Very («Соляная яма») . Он подчеркнул, что в данный момент практически ничего не напоминает о том, что здесь когда-то размещалась база ЦРУ, пишет израильское издание «Курсор».
A walk through parts of the #CIA's #Eagle Base, near #Kabul Airport. pic.twitter.com/myZq8TcvEg— Nabih (@nabihbulos) September 6, 2021
На территории не осталось никаких компьютеров и оборудования. Ничего, что могли бы использовать талибы. По словам журналиста, в здании присутствует очень неприятный запах. Внутри здания все выгорело.
По информации журналистов New York Times, на базе проводилось обучение афганских военных и представителей сил безопасности.