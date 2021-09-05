Журналист издания Los Angeles Time Набих Булох показал, в каком состоянии находится самая секретная база ЦРУ в Афганистане Salt Pit. Very («Соляная яма») . Он подчеркнул, что в данный момент практически ничего не напоминает о том, что здесь когда-то размещалась база ЦРУ, пишет израильское издание « Курсор » .

На территории не осталось никаких компьютеров и оборудования. Ничего, что могли бы использовать талибы. По словам журналиста, в здании присутствует очень неприятный запах. Внутри здания все выгорело.

По информации журналистов New York Times, на базе проводилось обучение афганских военных и представителей сил безопасности.