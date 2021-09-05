Саакашвили заявил, что готов сесть в грузинскую тюрьму

Как сообщалось ранее, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что прибудет на родину на выборы в местные органы власти, которые назначены на 2 октября. В частности, Саакашвили сказал, что хочет лично приехать в Грузию, а также призвал всех соотечественников, проживающих за рубежом, сделать то же самое.

Комментируя предстоящее возвращение бывшего президента и лидера оппозиции, премьер-министр Ираклий Гарибашвили предупредил: экс-президента немедленно препроводят в тюрьму, где его «обеспечат множеством красивых галстуков», передает «Коммерсант».

По словам же Саакашвили, если даже грузинские власти посадят его в тюрьму, «грузинский народ освободит» своего бывшего президента.

Михаил Саакашвили, покинувший Грузию сразу после истечения служебных полномочий в 2013 году, приговорен Тбилисским судом к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам за превышение и злостное использование служебных полномочий.