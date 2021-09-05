МИД Украины: Байден заявил, что Киев никогда не останется наедине с Москвой

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон его американский коллега Джо Байден обозначил, что Киев никогда не останется наедине с Москвой и будет получать поддержку. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

«Ключевая гарантия (США) лежала в том, что президент Байден четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны России», — сказал Кулеба.

Он добавил, что в США были получены заверения от Байдена о том, что Вашингтон будет участвовать в усилиях по прекращению «российской агрессии».

При этом Кулеба не скрывает, что, помогая Украине, США дают сигнал России: «Тот факт, что именно под визит Зеленского США дополнительно выделили до конца года помощь на военные потребности Украины, включая известные [ракетные комплексы] Javelin, - это сигнал России. Во время визита в кулуарах американские партнеры это и говорили, что лучший сигнал России».