Как 246-сантиметровый иранец стал победителем Паралимпиады в Токио фото
Иранский волейболист Мортеза Мехрзад, рост которого 246 сантиметров, стал в Токио двукратным победителем Паралимпиад.
Паралимпийцы играют в волейбол сидя, но и тут рост имеет решающее значение. Высота сетки - 1,15 метра, высота поднятой правой руки Мехрзада в сидячем положении - 1,93 метра. Это значит, что он легко блокирует любой удар соперника. А его собственные атакующие удары крайне сложно отразить - ведь мяч летит сверху и по очень необычной траектории.
При всем этом Мортеза играет совсем не так фантастически, как мог бы. Возможно, так происходит потому, что иранец, на самом деле, глубоко больной человек. В отличие от соперников, большинство из которых перенесли ампутации, Мехрзад страдает от врожденного заболевания, и состояние его здоровья быстро ухудшается.
Уже в 16 лет рост Мехрзада превышал 1,90 м. Едва окончив школу, он совсем перестал выходить из дома. Юноша продолжал стремительно расти. Один из редких выходов в свет Мортезы случился в 2011 году, когда его пригласили на популярную телепередачу. Там ему был окончательно подтвержден диагноз - акромегалия. Это врожденное заболевание, вследствие которого в организме вырабатывается избыточное количество гормона роста.
Эта телепередача изменила жизнь гиганта. Там его увидел тренер национальной команды по волейболу сидя. Он позвонил в редакцию, узнал телефон юноши и пригласил того на тренировку. С таким ростом Мехрзад был непобедим даже без особенной волейбольной техники. Впервые в жизни он ощутил, что физические особенности ему помогают, а не мешают. Так иранец посвятил свою жизнь спорту и уже спустя пять лет в Рио стал чемпионом Паралимпиады.
Сам Мехрзад крайне редко дает интервью и игнорирует даже обязательные пресс-конференции. Скорее всего, потому что стесняется своей необычной внешности.
Несмотря на то, что иранец вроде бы нашел свое призвание, играть много он не может. Даже на Паралимпиаде в Токио все пять сетов Мехрзад провел только в финальном поединке против России. А на предыдущих стадиях выходил на площадку только на две-три партии. В национальном чемпионате Мортеза тоже выходит на площадку очень эпизодически.
Все дело в том, что заболевание Мехрзада прогрессирует. Если в Рио-2016 он еще мог передвигаться самостоятельно с помощью костылей, сейчас пересел на инвалидную коляску. Разница в длине между правой и левой ногой достигла 15 см. Все это вызывает боль и нарушения работы внутренних органов. Причем разрыв увеличивается, так как левая нога гиганта продолжает расти. И вполне вероятно, что скоро его рост превысит даже 2,46.
Прямо сейчас 33-летний Мехрзад - самый высокий человек в Иране и самый высокий спортсмен в истории Олимпиад и Паралимпиад. Среди всех ныне живущих на планете иранец занимает по росту второе место. Первое - у турецкого фермера по имени Султан Косен. Его рост составляет 251 см.
Косен страдает от того же врожденного заболевания, что и Мехрзад. Но в отличие от иранца он прошел длительный курс лечения, в результате которого рост удалось остановить. Сейчас Косен может передвигаться на костылях, женился и ведет обычный образ жизни, сообщает «Спорт-Экспресс».