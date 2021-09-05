Паралимпийцы играют в волейбол сидя, но и тут рост имеет решающее значение. Высота сетки - 1,15 метра, высота поднятой правой руки Мехрзада в сидячем положении - 1,93 метра. Это значит, что он легко блокирует любой удар соперника. А его собственные атакующие удары крайне сложно отразить - ведь мяч летит сверху и по очень необычной траектории.

При всем этом Мортеза играет совсем не так фантастически, как мог бы. Возможно, так происходит потому, что иранец, на самом деле, глубоко больной человек. В отличие от соперников, большинство из которых перенесли ампутации, Мехрзад страдает от врожденного заболевания, и состояние его здоровья быстро ухудшается.

Уже в 16 лет рост Мехрзада превышал 1,90 м. Едва окончив школу, он совсем перестал выходить из дома. Юноша продолжал стремительно расти. Один из редких выходов в свет Мортезы случился в 2011 году, когда его пригласили на популярную телепередачу. Там ему был окончательно подтвержден диагноз - акромегалия. Это врожденное заболевание, вследствие которого в организме вырабатывается избыточное количество гормона роста.

Эта телепередача изменила жизнь гиганта. Там его увидел тренер национальной команды по волейболу сидя. Он позвонил в редакцию, узнал телефон юноши и пригласил того на тренировку. С таким ростом Мехрзад был непобедим даже без особенной волейбольной техники. Впервые в жизни он ощутил, что физические особенности ему помогают, а не мешают. Так иранец посвятил свою жизнь спорту и уже спустя пять лет в Рио стал чемпионом Паралимпиады.

Сам Мехрзад крайне редко дает интервью и игнорирует даже обязательные пресс-конференции. Скорее всего, потому что стесняется своей необычной внешности.