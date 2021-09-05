В то время как для целого ряда стран остается проблемой привить население хотя бы одной, не говоря уже о двух дозах антиковидных вакцин, в Израиле проводят массовую третью прививку и предвидят необходимость четвертой. И мало кто станет утверждать, что здешние специалисты плохо знают свое дело.

По уровню вакцинации населения в возрасте от 12 лет Израиль занимает ведущее место в мире, причем основная часть прививок была сделана с помощью вакцины BioNTech/Pfizer. Поэтому на эту страну смотрят как на ориентир, по которому можно прогнозировать свои дальнейшие действия. Тем неожиданнее, что тут вдруг произошла заметная вспышка заболеваемости.

По сообщению Министерства здравоохранения, с начала сентября от Covid-19 погибли 122 человека, из которых 65 были непривитыми, 42 получили две прививки, а 15 – три дозы. В минувшую среду в Израиле был зарегистрирован рекордный по миру результат заболеваемости – 1892 выявленных за сутки случая на миллион человек, что превысило показатели Монголии (1 119 на миллион), Косово (980), Грузии (976) и Черногории (909).

Наверняка где-то дела обстоят еще хуже, но израильская статистика точно базируется на проверенных данных массового тестирования, чего нельзя сказать о многих других странах. В четверг на прошлой неделе 8,43% тестов оказались положительными.

Уже очевидно, что вакцинация не дает стопроцентной защиты от инфекции, но снижает вероятность заболевания и значительно облегчает его протекание. С 30 июля в Израиле прививают третьей дозой людей старше 60 лет, и по оценке специалистов это сильно помогло снизить число тяжелых случаев с последующей госпитализацией: вариант «Дельта» оказался чрезвычайно заразным.

Специалисты выяснили, что защита максимально вырастает, в пять-шесть раз, десять дней спустя после третьего укола. С 19 августа в число вакцинируемых третьей дозой расширили на пациентов старше 40 лет, учителей, медработников и беременных. Сейчас ее получило уже больше двух с половиной миллионов человек.

Но Салман Зарка, руководитель национальной программы по борьбе с ковидом «Щит Израиля», предупреждает, что за третьей дозой с высокой вероятностью последует четвертая, а там и другие, с частотой до одного раза в пять-шесть месяцев, поскольку мутации вируса потребуют новых средств для борьбы с ними, и старые вакцины перестанут справляться. «Такова отныне будет наша жизнь – волнами», - сказал Зарка в интервью одной из радиостанций.

При высочайшем уровне медицинского обслуживания и общей сознательности населения, в Израиле так же, как в прочих странах есть свои «ковид-диссиденты». Глава Министерства здравоохранения Нахман Аш насчитал около 900 тысяч человек из этой категории, которая своим поведением затрудняет общенациональную борьбу с пандемией. Большинство из них, по словам министра относятся к арабоязычним гражданам Израиля.