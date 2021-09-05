Эрдоган рассказал, как сделать мир справедливым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал свою новую книгу «Более справедливый мир возможен» (Daha Adil Bir Dünya Mümkün), сообщает Anadoly. В ней он призвал к масштабным реформам мировой системы взаимоотношений.

В ней глава государства акцентирует внимание на проблемах глобальной политики, в том числе, пишет про несправедливость, миграционный кризис, проблемы международного терроризма и исламофобии, а также затрагивает темы дискриминации и двойных стандартов, существующих в обществе.

Эрдоган уверен, что Совбез ООН нуждается в фундаментальных изменениях. Он подчеркнул, что цель Турции заключается в том, чтобы «установить систему, в которой сила за тем, кто прав, а не наоборот — прав тот, кто силен».

По словам Эрдогана, существующие в современном мире дипломатические институты не смогут решить глобальные проблемы. Между тем, если бы мировое сообщество было организовано более справедливо, то эти проблемы решались бы инерционно, без активного участи кого-либо.

«В нашем понимании именно справедливость обеспечит миропорядок, спасение мира и его счастье. Необходим глобальный порядок, который обеспечит уверенность и надежду на формирование более справедливого мира», – пишет он.

Все доходы от книги, переведенной на английский, арабский, немецкий, французский, русский и испанский языки, будут переданы Управлению по чрезвычайным ситуациям Турции.