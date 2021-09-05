Haqqin.az внимательно и последовательно отслеживает ситуацию в Южно-Китайском море, где схлестнулись интересы нескольких государств. Крупные запасы нефти и газа на дне морском не дают покоя Китаю, Тайваню, Вьетнаму и Филиппинам. Однако наиболее острое противостояние происходит в Тайваньском проливе. В воскресенье военно-воздушные силы Тайваня вновь столкнулись с возобновившейся военной активностью Китая: министерство обороны островного государства сообщило, что 19 самолетов, включая бомбардировщики с ядерными боеголовками, влетели в так называемую опознавательную зону ПВО Тайваня.

Тайвань, на который китайские власти претендуют, как на свою провинцию, в течение вот уже более года обеспокоен неоднократными миссиями военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая, производимыми близ острова.

Часто это происходило в юго-западной части зоны ответственности противовоздушной обороны возле контролируемых Тайванем островов Пратас. Это делается, очевидно, неслучайно: именно в этом регионе находятся залежи нефти и пробурены множество нефтяных скважин.

В последней китайской миссии у берегов Тайваня участвовали 10 истребителей J-16 и четыре истребителя Су-30, а также четыре бомбардировщика H-6, которые могут нести ядерное оружие, а также один противолодочный самолет. Так сообщило министерство обороны Тайваня, а на него ссылается агентство Reuters.

В ведомстве Тайбэя заявили, что тайваньские боевые самолеты были отправлены для предупреждения китайских самолетов, в то время, как ракетные системы ПВО государства были развернуты для слежения. Согласно карте, предоставленной министерством обороны Тайваня, один китайский самолет летел в этом районе, находясь ближе к китайскому, чем к тайваньскому побережью, примерно к северо-востоку от реки Пратас. Никаких немедленных комментариев на этот счет из Китая не последовало.

Напомним, что в последней такой крупномасштабной акции, 15 июня, участвовали 28 самолетов китайских ВВС, и это самый крупный эпизод «игры мускулами» со стороны КНР, о котором на сегодняшний день известно. Об этом инциденте в июне подробно писал и haqqin.az.

Китай часто устраивает такие демонстрации военной силы, чтобы выразить недовольство тем, что делает Тайвань, или показать свое возмущение акциями международной поддержки демократически управляемого острова, особенно, участившимися в последнее время со стороны Соединенных Штатов.

Кстати, США - основной поставщик оружия Тайваню.

Непонятно, что могло побудить Китай отправить свои самолеты на этот раз. Правда, возможно, что поводом послужило появление в Тайваньском проливе американского военного корабля и катера береговой охраны ВМС США в конце прошлого месяца. Китай обычно называет свою военную деятельность в регионе, как необходимую для защиты суверенитета страны и борьбы со «сговором» между Тайбэем и Вашингтоном.

Министерство обороны Тайваня предупредило на прошлой неделе, что угроза со стороны Китая растет, предупредив, что вооруженные силы Китая могут «парализовать» оборону Тайваня и полностью контролировать их развертывание.

Как видно, в регионе Южно-Китайского моря по-прежнему не снижается напряженность. Каждая сторона придерживается своей линии поведения, настаивая на правоте. И изменений в этом пока не предвидится. А это значит, что мир остается свидетелем продолжающегося военного противостояния.