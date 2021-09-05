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Российская деловая газета «Взгляд» рассказала о чрезвычайных обстоятельствах недавнего госпереворота в Гвинее, в которой произошло столкновение экономических и финансовых интересов российской промышленной корпорации, Сороса, российской разведки ГРУ, китайцев и представителей местной элиты. Haqqin.az представляет вниманию своих читателей наиболее интересные факты о борьбе за алюминий, что и обусловило политические потрясения в западноафриканской Гвинее. «Спецподразделение по борьбе с терроризмом во главе с подполковником Мамади Думбуйя захватило президентский дворец и арестовало 83-летнего президента страны Альфу Конде. В столице Гвинеи Конакри введен комендантский час, военные блокировали дорогу на полуостров Калум – элитную часть столицы. Поступают сообщения о том, что в руки путчистов переходят и провинциальные города Гвинеи…

Посольство РФ в Конакри заявило, что полностью обеспечена безопасность всех российских граждан, работающих в частных российских компаниях в Гвинее. А российский бизнесмен Олег Дерипаска, который ассоциируется с алюминиевым бизнесом, заявил, что события в Гвинее могут привести ко «встряске на рынке алюминия», поскольку «20 процентов мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны». Дерипаску можно понять – цены на алюминий в результате переворота установили новый рекорд. Западные СМИ и эксперты, анализируя причины переворота, в основном напирают на «демократическую» составляющую. Президент Альфа Конде изменил путем референдума конституцию страны, что дало ему возможность в уже очень преклонном возрасте претендовать на президентское кресло. На Западе считают, что Альфа Конде – сам бывший политический заключенный и беженец, борец с авторитаризмом – постепенно скатился в авторитаризм, и теперь народ Гвинеи якобы борется против него за демократические ценности. Президентские выборы 2020 года считаются на Западе сфальсифицированными. Лидер политической оппозиции Мамаде Конде (не родственник всем действующим лицам событий, в Гвинее это скорее не фамилии в европейском понимании, а клановые имена) был арестован в январе, а глава Союза демократических сил Гвинее Рожер Бамба умер весной в тюрьме.

Подполковник Мамади (в другом написании – Мамаду) Думбуйя – фигура очень неоднозначная. Политическая оппозиция в Гвинее его на дух не воспринимает, кое-где отношение к нему даже хуже, чем к арестованному президенту Альфе Конде. Признавать его «спасителем нации» (на местном пиджин-французском – «Мамы Гвинеи») никто не спешит. Несмотря на локальные празднования в Конакри в связи с отстранением президента. Подполковник Думбуйя 15 лет служил во французском Иностранном легионе, побывал в Афганистане, Кот-д'Ивуаре, Джибути, обучался в израильской международной антитеррористической академии и еще где-то в Штатах и Сенегале. Но за все эти 15 лет службы Думбуйя не продвинулся в Иностранном легионе выше капрала, и только после возвращения в 2018 году в Гвинею президент Альфа Конде сразу присвоил ему звание местного подполковника. Такой неожиданный взлет капрала ИЛ до командира специального антитеррористического подразделения в звании подполковника был связан с первым политическим кризисом в Гвинее. Президент Альфа Конде инициировал реформу государственного устройства, в результате которой получил возможность избираться еще на два срока, а ему сейчас уже 83 года. Оппозиция объявила результаты референдума по реформе конституции сфабрикованными, в Конакри начались беспорядки вплоть до баррикад. Учитывая роль гвинейской армии в череде предыдущих переворотов, Конде, видимо, в сложной политической обстановке не слишком доверял «старому» офицерскому корпусу, и ему потребовался «свежий», не связанный с местными политическими силами и кланами персонаж на роль главного карателя. Он и рекрутировал из Иностранного легиона капрала Мамаду Думбуйя, которому было поручено создать спецотряд GST по образу и подобию французского антитеррористического подразделения с аналогичным названием. Думбуйя получил подполковника и почти неограниченное (по гвинейским меркам) финансирование. И сейчас политическая оппозиция обвиняет лидера переворота в похищениях, убийствах и пытках оппозиционеров в период с 2018 года.

Кроме того, подполковник Мамаду Думбуйя, как и президент Альфа Конде, принадлежит к народу малинке, второму по численности в Гвинее. Здесь, похоже, Конде рассчитывал на трайбалистскую солидарность. Если президент Конде рассчитывал к тому же и на личную преданность со стороны Думбуйя, то он и здесь ошибся. Сейчас множатся конспирологические версии, кому это все более выгодно финансово. Игроков таких трое. Транснациональная корпорация Rio Tinto, российский «Русал» и вездесущие китайцы. Главным коррупционным скандалом во время президентства Альфы Конде стала выплата корпорацией Rio Tinto 10,5 млн долларов французскому аристократу, банкиру, лоббисту и родственнику бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена Франсуа де Комбрету. Де Комбрет тогда вместе с Тони Блэром и Джорджем Соросом официально числился советником президента Гвинеи, но, в отличие от Блэра и Сороса, реально был очень близок к Альфе Конде. Rio Tinto заплатила де Комбрету за лоббизм в тендере на разработку бокситовой шахты Симанду. Во Франции даже всплыли аудиозаписи переговоров де Комбрета с представителями Rio Tinto. Значительная часть бокситовых разработок в стране принадлежит «Русалу», чем и вызвана обеспокоенность Олега Дерипаски по поводу цен на сырье. Кроме этого, в Гвинее работает российская золотодобывающая компания Nordgold. Bloomberg и Forbes в 2018 году утверждали, что советником президента Альфы Конде трудится россиянин Виктор Бояркин, ставший очень заметной фигурой после того, как попал под американские санкции по «делу Манафорта – Трампа».

Капитан первого ранга Виктор Бояркин начинал службу на Тихоокеанском флоте, но очень быстро перешел в ГРУ. Два срока (в 1990-х и в начале 2000-х годов) отработал в аппарате военного атташе российского посольства в Вашингтоне (по совместительству и в Мексике). С 2008 по 2013 год возглавлял службу безопасности все того же «Русала», с 2016 года – эксперт Национального союза лоббистов, а с 2018 года – председатель Консультативно-делового совета по Ливии. То есть фигура колоритная (и это далеко не вся его биография, например он как-то причастен к борьбе против вируса Эболы во все той же Западной Африке). Американцы обвиняли Бояркина в том, что он был одним из посредников между Манафортом и Дерипаской в период предвыборной кампании в США, по результатам которой победил Трамп. Эта история разом сделала отставного полковника ГРУ мировой знаменитостью. В Гвинее Бояркин категорически отрицал свою роль «советника президента» и утверждал, что он лишь лоббист, который помогает иностранным компаниям в Гвинее находить общий язык с местным правительством. «Русалу» уж точно не нужны никакие гвинейские потрясения. Правда, ряд экономических экспертов спорят с Дерипаской. По их логике, ничего в среднесрочной перспективе с ценами на бокситы не изменится, поскольку любому правительству Гвинеи выгодна бесперебойная поставка сырья на международный рынок.