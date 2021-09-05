Израиль ударил по сектору Газа

В ночь на 7 сентября авиация еврейского государства атаковала объекты ХАМАС, расположенные в гражданской зоне палестинской автономии, сообщает официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля.

Истребители ЦАХАЛ ударили по цеху, в котором производят ракеты, а также по военному комплексу в Хан-Юнисе. На территории комплекса расположен цементный завод, используемый ХАМАС для строительства туннелей.

Пресс-служба израильской армии сообщает, что атаки были произведены в ответ на очередной запуск радикалами зажигательных воздушных шаров на израильскую территорию. О жертвах и пострадавших не сообщается.