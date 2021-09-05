Представитель компании генпредставительства Mercedes-Benz Севиндж Аббасова: «Серые схемы и монополизм уйдут в категорию анахронизма»

Уже ясно, что человечество в ближайшие годы будет жить в «эпоху коронавируса», и помимо прочего, придется все активнее выстраивать рабочие взаимосвязи в цифровом формате. Однако надо признать, что расширение деятельности любой компании в цифровой сфере – закономерный этап в развитии любого бизнеса, просто в нынешних условиях этот переход придется осуществлять ускоренными темпами. Доказательством тому тот факт, что компании, которые не были готовы перестроить работу в online-формате, не смогли преодолеть трудности пандемии и порой даже переставали существовать. Тогда как те, что смогли «освоить цифру», получили обрели много плюсов и увеличили доходность.

- Перенос рабочих процессов «в цифру» на сегодняшний день больше, чем тренд. Это насущная необходимость для успешного выживания бизнеса в постоянно изменяющемся экономическом и социальном пространстве. Его актуальное стремление. Сошлюсь на данные компании PwC в Азербайджане, свидетельствующие, что: «60% руководителей компаний в Азербайджане планируют инвестиции в цифровую трансформацию, а 67% считают, что главным приоритетом бизнеса являются квалифицированные, образованные и адаптируемые работники». В апреле этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об усовершенствовании управления в сфере цифровой трансформации. И вновь доказывает правоту известного изречения, что технологии являются мощным двигателем перемен. Именно поэтому так радеет об этом глава нашего государства. Под его пристальным вниманием проводятся последовательные реформы, чтобы вывести Азербайджан на лидирующие позиции цифрового центра в регионе. По поручению президента идет постоянная работа над правительственной стратегией по цифровой трансформации.

Нам стоит принять как данность, осознать, что реальность привела к тому, что традиционные подходы ведения бизнеса, серые схемы и монополизм в силу естественных процессов уйдут в категорию анахронизма. Мы уже становимся свидетелями того, как новые технологии и новые цифровые услуги влияют на изменения в обществе и взаимодействие между людьми. Вновь становится архиактуальным легендарный лозунг многих прошедших десятилетий: «Кадры решают всё!». Потому усилится конкуренция за человеческий капитал, чьим преимуществом станут глубина и объём знаний, способность поиска гибких подходов при решении задач, скорость обучаемости и стрессоустойчивость при новых вызовах. Считаю, что именно профессионалы станут самым базовым капиталом для успешного развития компании. Жесткие условия пандемии и карантинные ограничения некоторым образом сыграли и положительную роль, став своеобразным стимулом для осознания того, что ведение бизнеса вышло на уровень, кардинально отличающийся от привычного, где порой прослеживались пережитки советского подхода.

- Вы намекаете, что следует ждать тотального омоложения кадров? И что в таком случае ожидать тем, кому «слегка за…»?

- Я не декларирую безапелляционно, что ныне, мол, наступило исключительно «время молодых». Отнюдь! На мой взгляд, сегодня одним из важных условий успешности и востребованности для работника становится аспект умения нести ответственность за свою профессиональную сферу. Проще говоря, это не банальное пребывание на рабочем месте «от и до», а вовлечённость в область занимаемой позиции. Тут год рождения не играет никакой роли! Скорее, в данном аспекте речь идёт о способности покинуть зону комфорта. Ведь пандемия указала, насколько сложно переиначивать ведение бизнеса в предлагаемых рамках сложившихся обстоятельств. Линейность предыдущих «сытых» десятилетий в некотором смысле привела к некой закостенелости, и когда в привычную жизнь вторглась пандемия, достаточное количество компаний просто оказались нежизнеспособными всего лишь потому, что не имели специалистов, готовых использовать возможности современных технологий, не адаптированных к сумасшедшему темпу и особенностям ведения бизнеса. Банально не хватило знаний и, пожалуй, смелости внедрить что-то вне рамок накатанных схем. А ведь стремительное развитие новых технологий просто не оставляет вариантов - без форсирования процессов, повышающих качество образования на всех его этапах, сегодня невозможно развитие. Тем более что для тех, кто стремится обогащать собственные знания, существует множество обучающих программ, в интернете огромное количество тренингов. И здесь тоже пример тех самых цифровых трасформаций – online coaching, практически ограниченный лишь индивидуальными запросами. Так что реальность такова, что лишь от человека зависит его востребованность. Сегодня мало занимать ту или иную позицию, включая и руководящие. Появилась необходимость постоянно доказывать своими знаниями право, качество и КПД профессионализма, что является составляющими эффективной деятельности и развития компании. И в этом случае конкуренция в области человеческого капитала - отличный стимул движения вперед не только отдельных компаний, но и всей республики.

- Получается, «цифра» есть отражение времени?

- Мы как-то не заметили, что уже несколько десятков лет, как цифровизация стала неотъемлемой частью нашей жизни. Это производственная и офисная техника, базирующаяся на компьютерах, огромные серверы под базы данных, автоматические охранные системы и многие другие технологические решения. Все это стало закономерным дополнением к организации быстродействия, комфорта и безопасности самых разных рабочих процессов. И здесь сразу отмечу, что именно техническое и программное оснащение и замена на них более традиционных или устаревших практик является основой цифровизации. В то время как основное отличие цифровой трансформации от автоматизации заключается в глобальности этого процесса. Помимо непосредственно технологий, в отдельно взятой компании она может быть направлена на изменение стратегий, позиционирования и корпоративной культуры в целом.

Следует признать, что цифровизация в той или иной степени коснулась каждой отрасли бизнеса, что является только началом, оттого сегодня целые отрасли делают выбор в сторону такого пути развития, как единственно возможного, дабы соответствовать стремительно меняющимся условиям окружающего мира. Вспоминаются слова Давида Вайса: «В будущем будет два вида компаний – быстрые и мёртвые». Во избежание последнего нацеленность на успех и развитие, стремление занять лидирующие позиции обязывает принимать вызовы современной экономики. Нужно быть быстрыми и гибкими, а потому меняться не тогда, когда есть возможность, а тогда, когда есть потребность. Цифровая трансформация бизнес-процессов нацеливает на способность компании оперативного принимать решения, молниеносно адаптировать рабочие процессы к требованиям текущего момента и удовлетворению потребности клиентов.

- Клиенты – как конечная точка приложения?

- Так они есть один из основных драйверов цифровизации. Именно клиенты ежедневно взаимодействуют с разнообразными компаниями, часть которых уже запустила трансформацию своей деятельности, тем самым демонстрируя, насколько современные технологии облегчают и убыстряют процессы, организовывая максимально персонализированное взаимодействие, предпочтительное для подавляющего большинства клиентов. В повседневной жизни мы уже сталкиваемся с цифровыми каналами связи, уникальностью, искусственным интеллектом, роботизацией. Говоря о клиентском опыте, надо понимать, что речь идет не только о связке «компания – внешний заказчик». Цифровая трансформация процессов направлена и на внутренних клиентов, оптимизируя работу сотрудников предприятия, благодаря чему растет продуктивность каждого отдельного члена команды. Например, автоматизация рутинных операций высвобождает больше времени для решения действительно важных и сложных задач. Алгоритмы не устают и очень быстро учатся, могут работать на самом детальном уровне, быстро адаптироваться и принимать миллионы и миллиарды решений в секунду. Это позволяет не только ускорять и улучшать процессы в текущих бизнес-моделях, но и создавать новые бизнес-модели, такие как экосистемные, платформенные бизнесы.

- И здесь невозможно не затронуть вопрос стратегии.

- Да, ее важность в данном контексте сложно переоценить. На самом деле стратегия – это не размытое и отвлечённое понятие, а полезный рабочий инструмент, требующий иного подхода и навыков, чем краткосрочное планирование. Стратегию цифровой трансформации можно рассматривать как трансфункциональную по своей сути и объединяющую в себе все функциональные и технологические стратегии, где цифровые ресурсы служат связующей тканью. Стратегия цифровой трансформации опирается на обширный обмен информацией через цифровые платформы внутри и за пределами организаций, что позволяет консолидировать многофункциональные стратегии и процессы с помощью межфирменных IT-возможностей.

В обязанности сотрудника компании, отвечающего за цифровую трансформацию компании (будь то CEO, CTO, CIO или другое уполномоченное лицо), входит чёткое понимание её необходимости в данных условиях. Сошлюсь на исследование компании 451 Research, показывающее, что 60% компаний, которые выбрали для себя путь цифровизации, не имеют соответствующей утвержденной стратегии. Оттого, смею утверждать, что это путь в никуда. При отсутствии чёткой стратегии и видения невозможно успешно провести цифровую трансформацию компании любого размера – необходимо точно понимать, как именно цифровизация поможет предприятию двигаться в нужном направлении и добиваться поставленных целей. Цифровая трансформация может потребовать существенного изменения бизнес-модели для получения максимальных преимуществ и снижения затрат. Не говоря уже о том, что поддержка устаревших технологий, не приносящих достаточной прибыли и не соответствующих требованиям цифрового рынка, съедает внушительные суммы. Сохранять их – слишком дорого, модернизировать – еще дороже, да и в обслуживании задействован ни один человек.

Ощутимый эффект принесут только новейшие технологии, позволяющие расширить pool клиентов. Выбор остается за предпринимателем. Ведь, с одной стороны, запуск цифрового бизнеса «с нуля» требует наличия технологических компетенций и предполагает определенную долю риска, так как чаще всего готовые решения попросту отсутствуют, что усложняет прогнозирование. С другой же стороны – цифровая трансформация порой диктует уничтожение «в ноль» имеющейся бизнес-модели. Но несмотря на риски цифровая трансформация отечественной экономики – объективно предопределенный фактор, так же, как и других мировых экономик.

- Приходит на ум выражение, что мы все живём в бизнес-олимпиаде, уже идущей в режиме реального времени и nonstop.

- В нем есть зерно правды. Поскольку цифровая трансформация выглядит по-разному для каждой компании, сложно дать однозначное определение, которое применимо ко всем. Однако некую общую картину цифровой трансформации бизнес-процессов можно определить. Она в любом случае должна начинаться с верхнего уровня: за разработку цифровой стратегии несут ответственность и директор по технологиям, и руководитель компании. Стоит подчеркнуть, что отсутствие у последнего навыков работы с цифровыми технологиями может привести к катастрофическим последствиям для компании. Необходимо принять во внимание, что цифровая трансформация – долгосрочный проект, требующий серьёзного и системного подхода. Впрочем, даже успешная реализация такого сложного процесса не повод для остановки: развитие компании должно быть постоянным с учетом новых технологий и разработок. Оттого команда должна включать в себя не только несколько технических экспертов высокого уровня, но и experience-дизайнера – специалиста по дизайну клиентского опыта.

Сформировав команду, можно продумывать разработку продукта, принимая во внимание – обеспечен ли бизнес необходимой инфраструктурой. То есть наличествует ли набор технологий, в дальнейшем способствующий ему развиваться? А потому в команде просто насущно необходимы профессионалы и тop menegers в области безопасности, облачных технологий, промышленных коммуникаций и аналитики. Набор навыков и умений менеджера по инновациям или менеджера по управлению изменениями должен включать в себя как Hard skills, так и Soft skills. Создание новых бизнес-моделей, умение работать с новейшими технологиями (искусственный интеллект, робототехника, AR и VR, блокчейн, интернет вещей), анализ данных, владение продвинутыми методами управления проектами (6 Sigma, DevOps, Scrum, Kanban, Lean, PRINCE2) относятся к «твердым» навыкам, то есть профессиональным компетенциям, которые легко проверить, например, с помощью тестирования. Soft skills нужны для эффективного взаимодействия с командой, партнёрами и клиентами. Часто их называют личными качествами.

Это коммуникационные навыки, эмоциональный интеллект, дизайн-мышление (то есть ориентация на пользователя при разработке товара), адаптивность. И как следствие, повышение уровня технологического IQ остальных сотрудников, адаптация их к нововведениям, новому стилю управления и работы, вовлечение их в процесс перехода на новый этап развития. В этих условиях первоначальной становится мотивация топ-менеджмента и сотрудников, ответственных за трансформацию. Члены команды должны понимать цель изменений, проникнуться идеей того, что цифровизация – это не опция, это требование сегодняшнего дня, и донести эту идею до всего персонала. Только в том случае, если команда осознает всю важность процесса, возможен итоговый успех.

- Цифровая трансформация, пожалуй, самая горячая тема последнего времени. Но при большом числе рассуждающих о ней, действительно понимают, что это такое, – лишь единицы.

- Воспринимать цифровую трансформацию как простое внедрение новых технологий - опасное заблуждение, могущее привести к серьезным проблемам в бизнесе. Ваша компания не будет цифровой из-за одного лишь использования блокчейна, искусственного интеллекта или роботов. Технологии – это часть мозаики, чьим основным, связующим элементом являются люди. Цифровая трансформация – это переосмысление способов организации работы сотрудников для их эффективного взаимодействия с клиентами за счет использования современных технологий и анализа данных. Digital и data здесь не самоцель. Это лишь инструменты преобразования. Цель же любой трансформации проста – повысить эффективность работы организации: тратить меньше, зарабатывать больше и обходить конкурентов и самих себя прежних. И в достижении этого, нужно делать ставку на развитие потенциала сотрудников. Именно они изо дня в день взаимодействуют и с купленным вами оборудованием, и с вашими клиентами. Также стоит принять во внимание, что цифровая трансформация циклична. Технологии быстро меняются, а всевозможные сервисы обрастают новыми функциями, поэтому одно из важнейших условий успеха заключается в непрерывности преобразования. Однажды запустив этот процесс, вы получите гибкую и конкурентоспособную компанию с более квалифицированными сотрудниками и довольными клиентами, а это, в свою очередь, положительно отразится и на финансовых показателях бизнеса.