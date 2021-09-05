Зачем армянские виноградари перекрывают дороги что там у соседей?
По сообщению армянских СМИ, накануне виноградари общины Уджан Арагацотнской области перекрыли трассу Ереван-Аштарак в связи с том, что половина винзаводов страны отказывается принимать выращенный ими виноград.
Им говорят, что хранилища заводов заполнены еще с прошлого года. Дескать, у них нет возможности принимать виноград. Ну а если соглашаются, то предлагают лишь 110-115 драмов (примерно 20 центов - ред.) за килограмм. Пункт приема в Прошяне уже открыт, и там в очереди стоят порядка 100 машин. У заводов в контракте даже есть пункт, что если не будет обеспечено требуемое ими желаемое качество, то они вправе сбросить цену. То есть, они вправе заявить, что могут предложить лишь 60 драмов, и если продавца указанная сумма не устроит, он может забрать свой товар и уехать. При этом сумма будет выплачена лишь через 270 дней, то есть к следующему лету.
Это не первый акт протеста виноградарей этой области. За несколько дней до этого, а именно 4 сентября, на административной территории Покр Веди автотрассы Ереван-Ерасх жители нескольких сел перекрыли дорогу в знак протеста - также в связи с вопросами по части закупки винограда. Не обращая внимания на присутствие на месте акции большого количества полицейских, виноградари требовали встречи с губернатором и представителем правительства Армении. Но глава Покр Веди Норик Мартиросян в это время пребывал в Ереване, а правительство… Еще до этих акций на последнем заседании правительства вице-премьер Сурен Папикян заявил, что отныне не будет случаев, когда виноградари безосновательно будут перекрывать дорогу. Ошибся, видать.
По словам протестующих, 110 драмов - это себестоимость винограда. Их устроила бы закупочная цена в 140-150 драмов. По расчетам, это сумма обработки 1 кг винограда со всеми затратами. Дело в том, что все материалы подорожали, а цена закупки прежняя. При такой цене для фермеров нет никакой выгоды. И виноградари заявляют, что при
создавшейся ситуации придется разрушить виноградники. Как это уже было в 1993 году. Тогда цену за закупку винограда снизили до 50-60 драмов. В результате виноградари повсеместно разрушили все сады. Похоже, история с виноградом повторяется.
А ведь у правительства было достаточно времени, чтобы решить данную проблему. По словам председателя Союза виноградарей Армении Артака Саркисяна, в этом году ожидается урожай винограда примерно чуть ниже прошлогоднего объема – где-то около 160 тыс тонн.
Обычно себестоимость выращиваемого в Армении винограда составляет 100-110 драмов за 1 килограмм. А для того, чтобы фермерам было хоть как-то выгодно заниматься этим делом, закупочная цена должна быть хотя бы на 50 драмов выше себестоимости. Если вспомнить, что в прошлом году виноград закупался по цене 80-100 драмов, то можно представить, в каком положении находятся фермеры сегодня. Думали, что в этом году удастся наверстать упущенное, но, увы… По его мнению, власти вынуждают фермеров покинуть села, сферу виноградарства ведут к окончательному краху, а армянский коньяк и вина такими темпами могут исчезнуть. «Это и есть программа правительства?», - задается риторическим вопросом А.Саркисян.
И этот вопрос волнует сегодня всех виноградарей Армении. Стоит ли им надеяться на улучшение ситуации или менять профессию, а то может и вовсе уехать и страны, как сегодня поступают многие их земляки? Но однозначного ответа они получить не могут. На том же последнем заседании правительства Армении от 2 сентября было принято
обнадеживающее решение об изменении условий предоставления субсидируемых государством кредитов для закупок винограда. Общий срок предоставляемых кредитов на закупку продлены с одного года до трех лет, а льготный период – с трех месяцев до одного года. Более того, министр экономики Ваан Керобян отметил, что в этом году планируется закупить 180 тыс тонн винограда. И заверил, что весь урожай будет закуплен. Не исключив при этом, что объемы урожая могут превысить 200 тыс тонн.
Мы не располагаем данными о том, как правительство изменило условия предоставления субсидируемых государством кредитов для закупок винограда. Но однозначно можем сказать, что министр экономики не солгал. Обещав, что весь урожай винограда (до 200 тыс тонн) будет закуплен, он вовсе не лукавил. Просто допустил «маленькую» армянскую хитрость – «забыл» сказать, по какой цене это будет сделано.
Весь урожай в любом случае будет закуплен – не выбрасывать же его. Но позволит ли эта цена выжить виноградарям и виноградарству страны в целом – сказать сложно.