Эльнур Мамедов, отдел экономики 03:20

По сообщению армянских СМИ, накануне виноградари общины Уджан Арагацотнской области перекрыли трассу Ереван-Аштарак в связи с том, что половина винзаводов страны отказывается принимать выращенный ими виноград. Им говорят, что хранилища заводов заполнены еще с прошлого года. Дескать, у них нет возможности принимать виноград. Ну а если соглашаются, то предлагают лишь 110-115 драмов (примерно 20 центов - ред.) за килограмм. Пункт приема в Прошяне уже открыт, и там в очереди стоят порядка 100 машин. У заводов в контракте даже есть пункт, что если не будет обеспечено требуемое ими желаемое качество, то они вправе сбросить цену. То есть, они вправе заявить, что могут предложить лишь 60 драмов, и если продавца указанная сумма не устроит, он может забрать свой товар и уехать. При этом сумма будет выплачена лишь через 270 дней, то есть к следующему лету.

Это не первый акт протеста виноградарей этой области. За несколько дней до этого, а именно 4 сентября, на административной территории Покр Веди автотрассы Ереван-Ерасх жители нескольких сел перекрыли дорогу в знак протеста - также в связи с вопросами по части закупки винограда. Не обращая внимания на присутствие на месте акции большого количества полицейских, виноградари требовали встречи с губернатором и представителем правительства Армении. Но глава Покр Веди Норик Мартиросян в это время пребывал в Ереване, а правительство… Еще до этих акций на последнем заседании правительства вице-премьер Сурен Папикян заявил, что отныне не будет случаев, когда виноградари безосновательно будут перекрывать дорогу. Ошибся, видать. По словам протестующих, 110 драмов - это себестоимость винограда. Их устроила бы закупочная цена в 140-150 драмов. По расчетам, это сумма обработки 1 кг винограда со всеми затратами. Дело в том, что все материалы подорожали, а цена закупки прежняя. При такой цене для фермеров нет никакой выгоды. И виноградари заявляют, что при создавшейся ситуации придется разрушить виноградники. Как это уже было в 1993 году. Тогда цену за закупку винограда снизили до 50-60 драмов. В результате виноградари повсеместно разрушили все сады. Похоже, история с виноградом повторяется. А ведь у правительства было достаточно времени, чтобы решить данную проблему. По словам председателя Союза виноградарей Армении Артака Саркисяна, в этом году ожидается урожай винограда примерно чуть ниже прошлогоднего объема – где-то около 160 тыс тонн.