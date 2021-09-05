Убывающая Армения

Армянские СМИ отмечают, что это меньше показателя аналогичного периода прошлого года в 1,8 раза, а если отчетные данные сравнить с показателем января-июля 2019 года, то спад составляет почти 2,9 раза.

Естественный прирост населения Армении в январе-июле этого года составил лишь 1 252 человека. Таковы предварительные данные Национальной статистической службы Армении (НСС).

На динамике численности постоянного населения Армении отрицательно сказываются масштабы миграции жителей страны. Новости Армении пишут, что за 2018-2020 годы и январь-июнь текущего года гражданство России приняло 103,6 тыс. человек.

Издание напоминает, что в прошлом году гражданство России приняли 30,5 тыс. человек, в том числе в январе-июне – 14,1 тыс. человек, и процесс этот носит нарастающий характер. Эмигрируют в основном молодые семьи, в их числе мужчины и женщины репродуктивного возраста, что грозит непоправимыми негативными последствиями в демографии Армпении в ближайшей перспективе.