В Панджшере не сдаются: идут интенсивные бои

Интенсивные бои продолжаются в северной провинции Панджшер, которая не подчинилась захватившему власть в Афганистане движению "Талибан", сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Фронту национального сопротивления.

"С вечера воскресенья позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников, поэтому многим из них пришлось ретироваться и уйти в высокогорные районы. В понедельник интенсивные бои продолжились и продолжаются до сих пор", - сказал собеседник российского агентства, добавив, что столкновения также происходят в районе Андараб соседней провинции Баглан.

По его словам, из-за напряженной обстановки в Панджшерском ущелье и непрекращающихся обстрелов со стороны талибов "большая часть жителей региона покинула свои дома и ушла высоко в горы".

Источник подтвердил распространенную ранее талибами информацию о том, что им удалось захватить офис губернатора региона, а также мавзолей Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), отца нынешнего лидера ополченцев Ахмада Масуда.