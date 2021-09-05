Вагит Алекперов не хочет, чтобы нефть была по $100
Если цена на нефть вновь взлетит выше $100 за баррель, это обрушит рынок. Об этом заявил президент ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, передает «Коммерсантъ».
«Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка», — сказал он.
Президент ЛУКОЙЛ отметил, что регулировать объемы нефтедобычи можно по-разному, в зависимости от ситуации. К сентябрю 2022-го наложенные ОПЕК ограничения должны быть полностью сняты. «Сейчас у компании остановлено до 90 тыс. барр. добычи в сутки, надеемся, что они будут востребованы рынком», — отметил он.