Вагит Алекперов не хочет, чтобы нефть была по $100

Если цена на нефть вновь взлетит выше $100 за баррель, это обрушит рынок. Об этом заявил президент ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, передает «Коммерсантъ».

«Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка», — сказал он.