Лукашенко назвал Бразилию стратегическим партнером

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего бразильского коллегу Жаира Болсонару с Днем независимости страны. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

По его словам, республика рассматривает Бразилию в качестве главного стратегического партнера в Латинской Америке и надеется на укрепление двусторонних отношений во всех сферах. «Сегодня ваша страна демонстрирует значительные успехи в социально-экономическом развитии и укреплении своей роли на международной арене», — сказал Лукашенко.

Глава государства добавил, что сотрудничество Белоруссии и Бразилии в политике и гуманитарной сфере окажет положительное влияние на качество жизни народов двух стран.