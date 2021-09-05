Сальвадор пошел против Всемирного банка и скупает биткоины

Сальвадор, который стал первой в мире страной, признавшей биткоин в качестве законного платежного средства, начал закупать криптовалюту. О первой транзакции в преддверии вступления в силу соответствующего закона сообщил президент страны Найиб Букеле в своем Twitter.

«Сальвадор только что купил свои первые 200 биткоинов. К крайнему сроку наши брокеры закупят еще больше», — сообщил он.

В знак поддержки Сальвадора пользователи Twitter и Reddit начали скупать биткоины. Они устроили акцию, в рамках которой предлагается потратить 30 долларов на покупку небольшой доли биткоина. В результате цена самой популярной криптовалюты выросла. По данным CoinMarketCap, к утру вторника, 7 сентября, стоимость биткоина превысила 52 тысячи долларов за монету.

Сальвадор первым в мире признал биткоин официальным платежным средством. Правительство страны создало фонд на 150 миллионов долларов — сальвадорцы могут получить на свой электронный кошелек 30 долларов в биткоинах.

Проблемой для республики стала позиция Всемирного банка, который отказался содействовать в распространении биткоина. Международный валютный фонд (МВФ) отметил, что столкнулся с «макроэкономическими, финансовыми и правовыми проблемами» в связи с переходом Сальвадора на биткоин.