Рахмон приводит таджикскую армию в боеготовность

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на военном параде в честь 30-летия государственной независимости страны, призвал руководство Вооруженных сил, правоохранительных органов, Пограничных войск принять все необходимые меры по обеспечению охраны госграницы, общественной и госбезопасности, защиты жизни гражданского населения, сообщает пресс-служба главы государства, передают таджикские СМИ.

Глава государства призвал военных находиться на высоком уровне боеготовности, поскольку нестабильная ситуация в "некоторых регионах и странах мира станет еще более острой".

Рахмон также отметил, что правительство и дальше будет принимать необходимые меры для приведения уровня боевой готовности в соответствие с требованиями современного мира и повышать обороноспособность страны.