Коронавирус убил азербайджанского академика

Действительный член Национальной академии наук Азербайджана, профессор кафедры физики Бакинского инженерного университета Анвар Нахмедов скончался в возрасте 62 лет. Как передает Report, академик некоторое время назад заразился коронавирусом.

Он скончался в больнице, в которой получал лечение.

Анвар Нахмедов родился 24 августа 1959 года в городе Баку. В 1981 году с отличием окончил факультет физики Азербайджанского государственного университета. С 1 сентября по назначению начал работу в руководимой академиком Фирудином Гашимзаде лаборатории в Институте физики НАНА.

А.Нахмедов является автором около 90 научных статей, в том числе книги "Аддитивные и корреляционные эффекты в малых системах".