NEQSOL Holding получил еще одну международную награду

Stevie® Awards for Great Employers – это международная программа присуждения премий, которые вручаются лучшим работодателям во всём мире. Категория управления карьерой и преемственностью отмечает заслуги в области выработки стратегий и подходов к управлению преемственностью карьеры руководителей и ключевых талантов организации.

NEQSOL Holding получил престижную золотую награду Stevie® Award в категории управления карьерой и преемственностью за свою программу “Готовность к преемственности” (Succession Readiness Program). Поддерживая высокую производительность, программа создает ценные и конструктивные возможности для карьерного роста управленческой команды холдинга, что позволяет обеспечить наличие талантов, необходимых для достижения стратегических целей.

Это вторая престижная международная награда, которую NEQSOL Holding получил за свою программу «Готовность к преемственности» за последние несколько недель. Программа была оценена членами жюри за высокие показатели успешности в холдинге. NEQSOL Holding также получил высокую оценку за успешную интеграцию программы в различных бизнес-функциях и регионах.

Мерич Тунч, главный директор по человеческому капиталу NEQSOL Holding, отметил: «Мы очень рады получить еще одно признание нашей программы «Готовность к преемственности» от авторитетной международной организации. Мы стремимся развивать команду сильных, надежных и готовых к сотрудничеству лидеров, которые могут поддерживать развитие нашего холдинга. Человеческий капитал – наш ключевой актив, и мы постоянно прилагаем все усилия, чтобы наша команда чувствовала поддержку сильного руководства. Мы воодушевлены тем, что получили эту престижную международную награду».

Основные направления деятельности NEQSOL Holding охватывают энергетическую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др.

Stevie® Awards вручается в рамках восьми программ, в том числе Stevie® Awards for Great Employers. Ежегодно на международный конкурс поступает более 12000 заявок от организаций из более чем 70 стран. Выражая почтение организациям всех типов и величин, а также их командам, Stevie® отмечает выдающиеся достижения работодателей по всему миру.