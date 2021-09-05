Александр Караваев, автор haqqin.az 11:39

В ноябре 2019 года, когда первый вице-президент Мехрибан Алиева открывала в Москве Х Азербайджано-Российский межрегиональный форум, никто не знал, что удар пандемии приведет к паузе почти на два года этого широкого канала взаимодействия, объединяющего бизнес и власть наших стран (ещё сохраняется некоторая вероятность проведения очередного XI форума осенью).

Как и в 2000-е, ключевым горизонтальным механизмом становятся прямые коммуникации с губернаторами российских регионов. Важнейшие субъекты взаимодействия Азербайджана в России - это конечно же центральные агломерации РФ - Москва, Московская область, Татарстан, Санкт-Петербург, Ставрополье и Краснодарский край. В этом же ряду прибрежные каспийские области РФ - республика Дагестан и Астраханская область (фактически они оба приграничные по Каспию к Азербайджану). Но также нельзя отодвигать на периферию другие субъекты российской федерации - вдоль МТК Север-Юг - это Ростовская и Тульская области, а так же регионы Тихоокеанского приморья. Анализируя ценность того или иного региона РФ для взаимодействия с Азербайджаном нужно выделить следующие компоненты: - близость конкретного губернатора к президенту России, это фактор может оказывать решающую роль на реализации совместных проектов; - торгово-экономический потенциал региона, включая его инвестиционную привлекательность; - инфраструктурную плотность (от энергомощности до товарной логистики); - объем потребительского рынка для экспорта в него аграрной продукции; - дополнительным фактором может быть наличие бизнес интересов у местной азербайджанской диаспоры. Оценка всей комбинации этих компонентов даст почву для понимания возможностей участия Азербайджана в совместных программах. Развитие Дагестана как часть общекаспийской повестки Дагестан, не просто приграничная республика для Азербайджана, но регион непосредственного стыка с экономическим пространством России: общие с Азербайджаном дороги республиканского значения, общая система морского транзита, общие проблемы развития курортов побережья. На прошлой неделе состоялась встреча и.о. главы республики Сергея Меликова с президентом Путиным, где были озвучены несколько комплексных проблем развития республики.

Среди них: качество очистных сооружений (строительство главного коллектора Махачкалы и Каспийска), дефицит новых энергомощностей (сети и подстанции республики, построенные в 1960–1970-х годах, изношены более чем на 70%), проблемы мелиорации (оросительные системы в Дагестане построены в 1950–1960-е годы, большинство из них не являются инженерными, но от них зависит около 70% растениеводства), развитие трассы "Кавказ". Последняя тема напрямую касается и Азербайджана, поэтому стоит на ней остановится чуть подробнее. Р-217 "Кавказ" является главной транспортной артерией Дагестана, с юга соединяя Россию через Азербайджан с сетью дорог Южного Кавказа и Ирана. Проблема в том, что в Дагестане отмечается высокий уровень аварийности на автодорогах, с тенденцией роста смертности в результате ДТП. Причиной высокого уровня аварийности является недостаточная ширина проезжей части – наличие в основном двух полос при минимальной потребности в четыре с учётом возросшей интенсивности транспортного потока за последние годы с 14 тысяч до 32 тысяч автомобилей в сутки. Остальные дагестанские участки федеральных автомобильных дорог, так же остаются наиболее загруженными в Северо-Кавказском федеральном округе и не соответствуют нормативным параметрам.

Проблема в том, что "Кавказ" протяжённостью 275 километров (от Чечни до Азербайджана) является автодорогой второй технической категории. Только 59 километров, то есть меньше одной пятой части этой дороги, соответствуют нормативам первой технической категории. Решением проблемы высокой аварийности и её низкой пропускной способности может стать реконструкция и перевод в первую техническую категорию от города Хасавюрта до города Махачкалы и от посёлка Манас до границы с Азербайджанской Республикой (всего протяжённость 111 километров), со строительством обхода городов Дербент, Хасавюрт, Махачкала. Сейчас эта федеральная трасса проходит практически по центрам этих городов. Это поможет не только повысить интенсивность её эксплуатации, но и соединить две федеральные трассы: "Кавказ" и федеральную трассу Астрахань – Махачкала. В настоящее время переезд с одной трассы на другую осуществляется через центральные проспекты и улицы Махачкалы, тем самым создаются многочасовые пробки и неудобства. Роль Азербайджана в модернизации Дагестана С учётом изложенного, имеет смысл на уровне межправительственной комиссии России и Азербайджана рассмотреть возможность участия азербайджанских компаний в комплексных программах 2022–2024 годов по снятию обозначенных инфраструктурных ограничений Дагестана.