Решена многолетняя проблема с водоснабжением в села Ивановка Исмаиллинского района. Как стало известно haqqin.az, бесперебойное водоснабжение обеспечено на шести улиц села, в которых проживают около 1000 человек Внутренняя магистральная линия заменена железными трубами диаметром 159 мм и длиной 2500 п / м, а источник воды для водоснабжения взят из села Ханагах.

Выступая на церемонии открытия нового трубопровода, глава района Нахид Багиров поздравил жителей села Ивановка с этим событием и рассказал о реализуемых в последнее время социально-экономических проектах в Исмаиллинском районе. Было отмечено, что предпринимаются меры по поэтапному обеспечению всех населенных пунктов питьевой водой и природным газом, а также по модернизации дорожной инфраструктуры.

Жители села Ивановка поблагодарили всех, кто участвовал в этой работе, за внимание и заботу.

Работа проводилась по инициативе и за счет собственных средств Исполнительной власти Исмаиллинского района, при участии колхоза «Ивановка» и местного предпринимателя.