Медсестра в Гёйгёле решила подзаработать на липовых COVID-паспортах

В прокуратуре Гёйгельского района было проведено расследование на основании поступившего обращения о выдаче некоторым лицам поддельных документов о вакцинации против COVID-19 в Центре здоровья и семьи Гёйгельской центральной районной больницы.

Как сообщили в районной прокуратуре, проведенное расследование выявило обоснованные подозрения в том, что старшая медсестра указанного медицинского центра Ульвия Гулиева, используя свои служебные полномочия, составила медицинские документы о вакцинации против COVID-19 нескольким лицам, которые не были вакцинированы, и внесла эту информацию в электронную базу данных.

Прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) УК Азербайджана.