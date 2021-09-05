Пакистан опроверг свое участие в захвате Панджшера

Пакистан отрицает свою поддержку наступления боевиков движения «Талибан» в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщил президент Пакистана Ариф Алви в своем обращении к гражданам по случаю национального Дня обороны.

«Сведения о нанесении нами ракетно-бомбовых ударов по Панджшеру — выдумки», — заявил пакистанский лидер.

Также Алви отметил, что в составе вооруженных сил Пакистана нет истребителей F-15, которые, по разным сообщениям, наносили удары по позициям Фронта сопротивления в Панджшере. Он также отметил, что «пропаганду, дезинформацию и фейковые новости нужно сопоставлять с фактами».