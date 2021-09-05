Исламизм остается угрозой безопасности «первого порядка», и Запад должен подготовиться к потенциальному применению биологического оружия экстремистскими группировками, заявил в понедельник бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Это его высказывание прозвучало на фоне происходящих в Афганистане событий.

Экс-политики нечасто выходят из тени и поднимают свой голос по актуальным проблемам современности. Тем не менее такой бывший лидер Великобритании, как Тони Блэр, некогда премьер-министр страны, снова дал о себе знать.

«Талибан» пришел к власти в Афганистане в прошлом месяце, после того как Соединенные Штаты вывели свои войска, остававшиеся там в ходе 20-летней войны. Британия уже опасается, что возвращение группировки и вакуум, оставленный хаотическим уходом Запада, позволят боевикам из "Аль-Каиды" и "Исламского государства" получить власть и закрепиться там.

«Исламизм, как идеология, так и насилие (под его маркой), представляет собой угрозу безопасности первого порядка, и если его не остановить, он придет к нам, даже если будет находиться далеко от нас, что продемонстрировали события 11 сентября», - сказал Т. Блэр в своем выступлении на конференции RUSI security think-tank в ознаменование двадцатой годовщины 11 сентября 2001 г., когда произошло известное авианападение группы смертников на США.

Тони Блэр сказал также, что Западу необходимо верно оценить свою уязвимость. «COVID-19 научил нас бороться со смертельным патогеном. Вероятность биотеррора может показаться из области научной фантастики. Но сейчас было бы разумно подготовиться к его потенциальному использованию негосударственными субъектами», - сказал он.

Бывший премьер-министр, который, кстати, отправил британские войска в Афганистан в 2001 году, сказал, что, видя ограниченное стремление к военному вмешательству со стороны Соединенных Штатов, Великобритании следует более тесно сотрудничать с европейскими странами над тем, как лучше всего развивать потенциал для борьбы с угрозой, например, в таких регионах, как африканский Сахель.

«Борьба с терроризмом сама по себе не устранит укоренившуюся угрозу, - сказал экс-премьер. - Нам нужны ботинки, чтобы ходить по земле. Естественно, мы предпочитаем, чтобы обувь была местной, но это не всегда возможно». Высказывания Блэра цитирует Reuters.