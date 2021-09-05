Тони Блэр предупреждает: «Исламисты пойдут на Запад с биотеррором» наш обзор

Отдел международной информации и политики

Экс-политики нечасто выходят из тени и поднимают свой голос по актуальным проблемам современности. Тем не менее такой бывший лидер Великобритании, как Тони Блэр, некогда премьер-министр страны, снова дал о себе знать.

Исламизм остается угрозой безопасности «первого порядка», и Запад должен подготовиться к потенциальному применению биологического оружия экстремистскими группировками, заявил в понедельник бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Это его высказывание прозвучало на фоне происходящих в Афганистане событий.

Исламизм остается угрозой безопасности «первого порядка», и Запад должен подготовиться к потенциальному применению биологического оружия экстремистскими группировками, заявил Блэр

«Талибан» пришел к власти в Афганистане в прошлом месяце, после того как Соединенные Штаты вывели свои войска, остававшиеся там в ходе 20-летней войны. Британия уже опасается, что возвращение группировки и вакуум, оставленный хаотическим уходом Запада, позволят боевикам из "Аль-Каиды" и "Исламского государства" получить власть и закрепиться там.

«Исламизм, как идеология, так и насилие (под его маркой), представляет собой угрозу безопасности первого порядка, и если его не остановить, он придет к нам, даже если будет находиться далеко от нас, что продемонстрировали события 11 сентября», - сказал Т. Блэр в своем выступлении на конференции RUSI security think-tank в ознаменование двадцатой годовщины 11 сентября 2001 г., когда произошло известное авианападение группы смертников на США.

Тони Блэр сказал также, что Западу необходимо верно оценить свою уязвимость. «COVID-19 научил нас бороться со смертельным патогеном. Вероятность биотеррора может показаться из области научной фантастики. Но сейчас было бы разумно подготовиться к его потенциальному использованию негосударственными субъектами», - сказал он.

Бывший премьер-министр, который, кстати, отправил британские войска в Афганистан в 2001 году, сказал, что, видя ограниченное стремление к военному вмешательству со стороны Соединенных Штатов, Великобритании следует более тесно сотрудничать с европейскими странами над тем, как лучше всего развивать потенциал для борьбы с угрозой, например, в таких регионах, как африканский Сахель.

«Борьба с терроризмом сама по себе не устранит укоренившуюся угрозу, - сказал экс-премьер. - Нам нужны ботинки, чтобы ходить по земле. Естественно, мы предпочитаем, чтобы обувь была местной, но это не всегда возможно». Высказывания Блэра цитирует Reuters.

Блэр утверждает, что вероятность биотеррора может показаться из области научной фантастики. Но сейчас было бы разумно подготовиться к его потенциальному использованию

Несомненно, угрозу биотеррора в современном мире надо рассматривать со всей серьезностью. Пусть и не доказанная пока версия об утечке коронавируса из китайской лаборатории наталкивает на размышления. Ведь самая ничтожная доза биологического оружия способна незаметно охватить всю планету и поразить население Земли сильнее, чем применение ядерного оружия.

Пандемия ярко показала невозможность человечества противостоять внезапной вспышке неизвестного вируса и сразу же разделила людей на верящих науке и на верящих в теории заговора. Что, собственно, стало еще одной трудноразрешимой частью всемирной проблемы. Сказанное Блэром лишний раз подчеркивает то, что нашей цивилизации надо быть готовой к любым вызовам. Ведь террор не имеет национальности.