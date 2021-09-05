«Горжусь тем, что смогла завоевать для Азербайджана награду высшей пробы, да еще и установить рекорд, - говорит спортсменка. – Очень много труда было вложено в этот успех. Рада, что мои усилия не пропали даром. Но это не конец! Впереди Паралимпиада в Париже, где я постараюсь выступить как минимум не хуже».

Подводя итоги выступления нашей сборной, президент Национального паралимпийского комитета Ильгар Рагимов заявил, что прогнозировал высокие результаты нашей команды, но завоевания 14 золотых медалей, конечно же, не ожидал.

«Еще до вылета в Токио я говорил, что у нас сильная команда, - сказал Рагимов. – Да, именно такого успеха мы не ожидали, но определенные прогнозы на этот счет были. Некоторые спортсмены, от которых мы ждали золота, не смогли его завоевать, но были и те, от которых мы не ждали побед, а они удивили.

Мы спокойно готовились, выполняли свою работу. После Рио, где у нас было 1 золото, 8 серебряных медалей и 2 бронзовые, мы сделали определенные выводы. У нас было восемь проигранных финалов. Мы проанализировали причины, привлекли специалистов, психологов. И это дало результат. Ну и, конечно, сборы и подготовка. Для спортсменов были созданы все условия. Спасибо президенту Ильхаму Алиеву, который постоянно следит за выступлениями паралимпийцев, оказывает нам поддержку. Его поздравления и поздравления Мехрибан ханум Алиевой нашим призерам еще больше нас вдохновляли.

Разумеется, огромную роль в нашем успехе сыграла победа в Отечественной войне. Триумф под руководством нашего Верховного главнокомандующего невероятно воодушевил спортсменов».