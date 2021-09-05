Аэропортом Кабула управляют Турция, Катар и США

Турция сотрудничает с Катаром и США по вопросу управления аэропортом в афганской столице, городе Кабул, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы работаем с Катаром и Соединенными Штатами по вопросам управления аэропортом Кабула. В настоящее время самолеты могут взлетать и совершать посадку в аэропорту. Некоторые авиалинии уже возобновили рейсы", - сообщил турецкий министр в интервью телеканалу NTV.

Согласно заявлениям Чавушоглу, талибы могут обеспечивать безопасность за пределами аэропорта Кабула, однако безопасность внутри него должны гарантировать "охранная компания или одно-два государства, которым доверяет международное сообщество". Глава МИД Турции также добавил, что "в настоящее время в аэропорту Кабула продолжают работу 19 турецких техников".