В рамках сотрудничества студенты-волонтеры BİR приняли участие в поездке более 80 шушинцев в культурную столицу Азербайджана - Шушу. Во время визита представителей старшего поколения, ветеранов Карабах ской войны и семей шехидов сопровождали волонтеры BİR.

Отметим, что организация Bir könüllü создала клуб «Карабахских волонтеров» для студентов из Карабахского региона. В рамках клуба студенты-волонтеры из Карабахского региона могут принять участие в различных тренингах и семинарах, интеллектуальных играх, а также стать волонтерами для личностного развития и эффективной оценки свободного времени.

Студенты, желающие стать волонтерами BİR, могут зарегистрироваться и стать членами организации через сайт www.konullu.edu.az.