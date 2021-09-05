Волонтеры BİR начали сотрудничество с Государственным заповедником города Шуша фото
Волонтерская организация BİR Министерства образования Азербайджана и Шушинский городской государственный заповедник договорились о сотрудничестве.
В рамках сотрудничества студенты-волонтеры BİR приняли участие в поездке более 80 шушинцев в культурную столицу Азербайджана - Шушу. Во время визита представителей старшего поколения, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов сопровождали волонтеры BİR.
Отметим, что организация Bir könüllü создала клуб «Карабахских волонтеров» для студентов из Карабахского региона. В рамках клуба студенты-волонтеры из Карабахского региона могут принять участие в различных тренингах и семинарах, интеллектуальных играх, а также стать волонтерами для личностного развития и эффективной оценки свободного времени.
Студенты, желающие стать волонтерами BİR, могут зарегистрироваться и стать членами организации через сайт www.konullu.edu.az.