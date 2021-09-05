В Азербайджане возобновляется традиционное очное обучение в общеобразовательных учреждениях. Как стало известно haqqin.az, в ближайшие часы с подобным объявлением выступит министр образования Эмин Амруллаев.

Так с 22 сентября в школы вернутся ученики 1-4 классов, а с 29 сентября 4-11 классов. Таким образом, положен конец неопределенности – до последнего момента не было известно в какой форме возобновится учебный процесс в Азербайджане.

Отметим, что школы в Азербайджане должны были открыться 15 сентября. Однако опасения касательно ситуации с пандемией коронавируса стали причиной небольшой отсрочки начала обучения.

В то же время, как стало известно haqqin.az, одним из решающих факторов в принятии решения в пользу традиционной очной формы обучения стал тот факт, что более 80 процентов сотрудников сферы образования прошли вакцинацию.